МЧС: при взрыве на АЗС под Махачкалой погибли пять человек

В результате взрыва на заправке в поселке Новый Хушет под Махачкалой, по предварительным данным, погибли пять человек, сообщило МЧС. Ранения получили четыре человека. Площадь возгорания — 500 кв. м. На месте работают 119 специалистов МЧС и 27 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видео очевидца Фото: Кадр из видео очевидца

«Здание АЗС в Дагестане разрушено. Техстанция и столовая горят на 500 кв. м. Повреждены две легковушки и грузовик. На месте работает четыре пожарных расчета, еще пять следуют на место»,— говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

По информации минздрава Дагестана, среди погибших — ребенок. Пострадавших доставляют в больницу в состоянии средней степени тяжести. Для транспортировки раненых задействовано десять машин скорой помощи.

Взрыв на автозаправке произошел около 17:30 мск. Очевидцы сообщили «Ъ», что всего на АЗС прогремели два взрыва. По информации местной газеты «Новое дело», речь идет о заправке Рlus возле Хушетского поворота. На место происшествия выехал глава Дагестана Сергей Меликов. Прокуратура республики организовала проверку.