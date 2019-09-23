Агрополисы вырвались из единой субсидии

Минсельхоз подготовил поправки к госпрограмме развития сельского хозяйства о замене с 2020 года механизма единой субсидии поддержки АПК компенсирующими и стимулирующими субсидиями. Расходы на агрострахование попали в первую категорию субсидий. Размер господдержки на покупку полисов хозяйствами в 2020 году планируется увеличить до 2,2 млрд руб. с 1,5 млрд руб. в 2019-м. Новые объемы бюджетной поддержки еще недостаточны для охвата страхованием 30% посевов — порога, принятого в развитых аграрных странах. Тем не менее изменения способны ускорить рост агрострахования в РФ.

Минсельхоз разместил на regulation.gov.ru проект поправок к постановлению правительства о госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы. В нем с 2020-го вместо трех видов поддержки — субсидий молочной отрасли, несвязанной (так называемой погектарной) поддержки и единой субсидии — будут введены две: компенсирующая и стимулирующая. Субсидия на оплату 50% стоимости страхования рисков аграриев попала в компенсирующую часть — наравне с поддержкой производства молока, племенного животноводства и элитного семеноводства.

Как пояснила в пятницу замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, общий размер субсидий на 2020 год составит 60,9 млрд руб., из которых 35 млрд руб. планируется направить на компенсирующую часть, остальное — на стимулирующую. «В дальнейшем будем "перетекать" на стимулирующую»,— цитирует замминистра «Интерфакс».

В свою очередь, размер субсидий на агрострахование в 2020 году составит 2,2 млрд руб. против 1,5 млрд руб. в этом году.

Это вдвое меньше аналогичной поддержки сектора в 2014-м, когда отмечался расцвет агрострахования: при 5 млрд руб. господдержки страховой защитой было охвачено 17,7% посевов и 16,3% сельхозживотных. Как говорил ранее “Ъ” президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, в развитых аграрных европейских странах доля застрахованных площадей доходит до 30%. Для достижения подобного охвата на территории РФ, по подсчетам страхового лобби, требуется господдержка в размере 18 млрд руб.

По словам Елены Фастовой, в 2018 году было застраховано 0,7% площадей сельхозпосевов, или 556 тыс. га,— это был самый провальный год в агростраховании. Сейчас, по данным Минсельхоза, застраховано 2,5 млн га — это 3% площадей. По итогам 2019 года ожидается страхование уже 3,5% посевов. Как пояснили “Ъ” в НСА, в животноводстве уровень проникновения страхования существенно выше — 17% поголовья; связано это в основном с распространением африканской чумы свиней. Начиная с этого года агростраховщики стали выдавать полисы и на аквакультуру. Это новый вид страхования как для рынка, так и для товаропроизводителей, поэтому объемы тут пока невелики: компании Карелии и Мурманской области застраховали разводимых ими лососевых рыб на 14,7 млн руб. Отдельная программа готовится и для страхования виноградников — ее разрабатывают НСА и Краснодарский край.

В целом агрострахование с господдержкой уже можно считать реанимированным после периода спада — по данным ЦБ, по итогам первого полугодия 2019 года на волне подготовки разделения единой субсидии этот сегмент продемонстрировал бешеный рост сборов — 393% (1,5 млрд руб.). Впрочем, и эта сумма не покрывает ущерба аграриев от чрезвычайных ситуаций — по словам Елены Фастовой, в этом году он составил 9,8 млрд руб.

Татьяна Гришина