Главные новости за выходные 17–18 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что беседа состоится 19 мая в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Он также допустил введение новых «разрушительных» санкций в отношении Москвы, если конфликт на Украине не будет урегулирован. По словам госсекретаря США Марко Рубио, господин Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским президентом.

Марко Рубио провел телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. МИД России уточнил, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сергей Лавров отметил позитивную роль США в возобновлении переговоров России и Украины. Как сообщил господин Рубио, Москва готовит документ, в котором будут содержаться требования о прекращении огня. По его словам, аналогичный документ подготовит и Киев.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила 18 мая о начале наземной операции, которая называется «Колесница Гидеона». Регулярные и резервные войска уже сутки ведут бои на юге и севере сектора Газа. В тот же день телеканал Al Hadath сообщил о нахождении тел одного из лидеров палестинского движения «Хамас» Мухаммеда Синвара и его десяти помощников. По данным Israel National News также погиб его брат — доктор Закария Синвар. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что израильская делегация на переговорах с руководством «Хамаса» в Дохе добивается капитуляции и изгнания боевиков палестинского движения из анклава.

В Ватикане 18 мая прошла интронизация папы Льва XIV. Он официально начал свой понтификат. Российскую делегацию на ней возглавил посол Иван Солтановский. Изначально представлять Россию на интронизации должна была министр культуры Ольга Любимова. Однако она не смогла из-за несогласованности воздушного маршрута. Мероприятие посетили делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Во время мессы 267-й папа римский призвал построить церковь на любви и единстве.

Минобороны России 17 мая сообщило о взятии под контроль населенного пункта Александрополь в Ясиноватском районе Донецкой народной республики (ДНР). На следующий день военное ведомство отчиталось о взятии села Богатырь в ДНР.

В Румынии стартовал второй тур президентских выборов. В него вышли глава правого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. На первом туре господин Симион набрал 41% голосов.

В швейцарском Базеле завершился конкурс «Евровидение-2025». Первое место занял австрийский исполнитель JJ с песней Wasted Love. Он набрал 436 баллов. Второе место заняла Юваль Рафаэль из Израиля (357), третье —Томми Кэш из Эстонии (356).

Министр культуры Франции Рашида Дати вручила режиссеру Кириллу Серебренникову орден Почетного легиона. Это произошло на 78-м Каннском кинофестивале.

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