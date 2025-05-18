Рубио: Россия готовит документ с требованиями для прекращения огня

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал свой телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он сказал, что Москва готовит документ, в котором будут содержаться требования о прекращении огня. По его словам, аналогичный документ подготовит и Киев.

«Он (Сергей Лавров.— "Ъ") объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам. Очевидно, что украинская сторона будет работать над своим собственным предложением, и, надеюсь, оно скоро появится»,— сказал Марко Рубио в интервью CBS News.

Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор днем 17 мая. МИД России уточнил, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Господин Рубио поприветствовал договоренности Москвы и Киева об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Кремль сообщал, что власти России и Украины на переговорах в Стамбуле договорились обменяться списком условий для прекращения огня.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».