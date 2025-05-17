Трамп созвонится с Путиным 19 мая

Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что беседа состоится 19 мая в 10:00 по местному времени (17:00 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Темами звонка станут прекращение “кровавой бойни”, в которой в среднем погибают более 5 тыс. российских и украинских солдат в неделю, а также торговля»,— написал господин Трамп в социальной сети Truth Social.

Кроме того, американский президент анонсировал телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, после него — с членами НАТО. Понедельник станет продуктивным днем, добавил Дональд Трамп. По его словам, в этот день конфликт завершится.

16 мая в Стамбуле прошла первая за три года двусторонняя встреча делегаций Москвы и Киева. По итогам переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, Россия и Украина пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».