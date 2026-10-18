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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Лента новостей

Главные новости за выходные 17–18 октября

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись налету БПЛА
В ночь на 18 октября силы ПВО сбили 145 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью. В Санкт-Петербурге один человек погиб, 15 ранены. Во Всеволожске пострадали четыре человека. Под удар попали дата-центр VK, нефтяной терминал, логистический центр Ozon и жилые дома.
17 октября по всей Франции прошли массовые демонстрации против роста стоимости жизни и снижения покупательной способности населения. Организаторы, включая профсоюз CGT и студенческие объединения, оценили число участников примерно в 800 тыс. человек. Мирные акции во многих городах вылились в столкновения с полицией, поджоги и погромы. МВД республики сообщило о задержании 2 тыс. человек. В Лиможе огнем было серьезно повреждено здание городской мэрии XIX века, в Лионе подожгли туристический офис, а в Марселе, Лилле и Бордо протестующие захватили здания мэрий и разграбили дом префекта.
Президент США Дональд Трамп заморозил введение ключевых антироссийских санкций, предусмотренных «законом Грэма». Он отложил на неопределенный срок применение 500-процентных пошлин на товары из РФ и решил пока не вводить тарифы против крупнейших импортеров российских энергоресурсов.
Новым министром обороны Ирана стал Мехрдад Ахлаки Кетабчи. За его кандидатуру проголосовали 237 из 277 депутатов Меджлиса (парламента).
17 октября Минобороны РФ сообщило, что российская армия взяла восемь населенных пунктов в зоне СВО.
Папа римский Лев XIV в субботу покинул больницу Джемелли в Риме и вернулся в Ватикан. На следующий день понтифик прочитал воскресную проповедь в Ватикане. На прошедшей неделе он перенес операцию на легком, по результатам которой ему подтвердили диагноз — онкологическое заболевание.
В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект «О запрете коррупционных сделок по российской нефти». Он направлен на блокировку сделки президента США Дональда Трампа по закупке и импорту российского дизельного топлива.
Криптобиржа Bitget внесла Россию, Казахстан и Белоруссию в «черный список» — резиденты этих стран не смогут пользоваться услугами площадки.
Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».