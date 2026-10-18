Главные новости за выходные 17–18 октября
Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись налету БПЛА
В ночь на 18 октября силы ПВО сбили 145 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью. В Санкт-Петербурге один человек погиб, 15 ранены. Во Всеволожске пострадали четыре человека. Под удар попали дата-центр VK, нефтяной терминал, логистический центр Ozon и жилые дома.
17 октября по всей Франции прошли массовые демонстрации против роста стоимости жизни и снижения покупательной способности населения. Организаторы, включая профсоюз CGT и студенческие объединения, оценили число участников примерно в 800 тыс. человек. Мирные акции во многих городах вылились в столкновения с полицией, поджоги и погромы. МВД республики сообщило о задержании 2 тыс. человек. В Лиможе огнем было серьезно повреждено здание городской мэрии XIX века, в Лионе подожгли туристический офис, а в Марселе, Лилле и Бордо протестующие захватили здания мэрий и разграбили дом префекта.
Президент США Дональд Трамп заморозил введение ключевых антироссийских санкций, предусмотренных «законом Грэма». Он отложил на неопределенный срок применение 500-процентных пошлин на товары из РФ и решил пока не вводить тарифы против крупнейших импортеров российских энергоресурсов.
Новым министром обороны Ирана стал Мехрдад Ахлаки Кетабчи. За его кандидатуру проголосовали 237 из 277 депутатов Меджлиса (парламента).
В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект «О запрете коррупционных сделок по российской нефти». Он направлен на блокировку сделки президента США Дональда Трампа по закупке и импорту российского дизельного топлива.
Криптобиржа Bitget внесла Россию, Казахстан и Белоруссию в «черный список» — резиденты этих стран не смогут пользоваться услугами площадки.