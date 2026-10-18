Лавров назвал место следующего заседания России и стран Персидского залива
Следующее заседание стратегического диалога РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) состоится в России в 2027 году. Председательство перейдет от Бахрейна к Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Будем вместе с нашими друзьями готовить очередное министерское заседание и постараемся ответить не менее радушным гостеприимством, чем то, которое мы встретили здесь»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Бахрейне по итогам девятого раунда стратегического диалога Россия — ССАГПЗ (трансляция велась на странице МИД России во «ВКонтакте»).
В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Предыдущая встреча в этом формате на уровне глав внешнеполитических ведомств прошла в Сочи в сентябре 2025 года.