Лавров назвал место следующего заседания России и стран Персидского залива

Следующее заседание стратегического диалога РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) состоится в России в 2027 году. Председательство перейдет от Бахрейна к Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.