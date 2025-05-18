Российские войска взяли село Богатырь в ДНР

ВС России заняли село Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток». Богатырь расположен в Великоновоселковском районе ДНР — это западная часть региона.

17 мая военное ведомство отчитывалось о взятии Александрополя в Ясиноватском районе ДНР. Днем ранее российские военнослужащие заняли село Вольное Поле в Великоновоселковском районе региона.