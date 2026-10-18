В Милане и Лиссабоне прошли протесты против роста цен

Участники акции требуют от властей действий в связи с жилищным кризисом. По официальным данным, цены на жилье в Португалии выросли на 124% с 2015 по 2024 год. Это примерно вдвое быстрее среднего по ЕС. Премьер-министр Луиш Монтенегру признал, что люди хотят «выразить возмущение возможными упущениями в государственной политике», но предупредил политических соперников против «импорта в Португалию климата нестабильности и протестов».