В Милане и Лиссабоне прошли протесты против роста цен
Протесты против роста стоимости жизни прошли в Италии и Португалии, сообщают Corriere della Sera и Publico. В Милане марш 17 октября начался мирно, но закончился столкновениями. Люди в масках забрасывали полицию камнями и брусчаткой, подожгли баррикады. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что протестовать — это право граждан, но поджигать города — нет. По ее словам, «хулиганы» использовали акцию, «чтобы сеять хаос, нападать на тех, кто отвечает за безопасность, и брать в заложники целые города». Мэр Милана Джузеппе Сала назвал причины протестов понятными. Однако господин Сала подчеркнул, что насилие против правоохранителей и ущерб городу «оправдать нельзя».
На площади Россиу в центре Лиссабона протестующие разбили палаточный лагерь. Ранее в столице Испании Мадриде была подобная ситуация. Сотни человек после общенационального марша, собравшего тысячи участников, остались в центре города на ночь.
Участники акции требуют от властей действий в связи с жилищным кризисом. По официальным данным, цены на жилье в Португалии выросли на 124% с 2015 по 2024 год. Это примерно вдвое быстрее среднего по ЕС. Премьер-министр Луиш Монтенегру признал, что люди хотят «выразить возмущение возможными упущениями в государственной политике», но предупредил политических соперников против «импорта в Португалию климата нестабильности и протестов».