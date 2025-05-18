Главные анонсы 19–25 мая

19 мая, понедельник

В РФ начнется предварительное голосование в «Единой России» по отбору кандидатов на участие в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления.

Россию с визитом посетит вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

В Санкт-Петербурге откроется XIII Петербургский международный юридический форум.

В Китае Huawei представит первую линейку персональных компьютеров на базе своей операционной системы HarmonyOS.

В Париже стартует второй турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции.

20 мая, вторник

В Варшаве пройдет заседание Совета ЕС по взаимодействию, там же — неформальная встреча министров ЕС, ответственных за политику сплочения.

В Лондоне будет объявлен победитель международной Букеровской премии.

21 мая, среда

В Москве в Госдуме запланирован правительственный час с участием министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

В Бразилии состоится встреча министров промышленности и торговли стран БРИКС.

В испанском Бильбао пройдет финал Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

22 мая, четверг

В столице России откроется Московская неделя предпринимательства, продлится до 1 июня.

В Санкт-Петербурге начнется ХI Невский международный экологический конгресс, среди организаторов: Совет федерации РФ, правительство РФ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

В Улан-Баторе (Монголия) планируется бизнес-миссия российских компаний.

23 мая, пятница

В Москве пройдет церемония награждения лауреатов всероссийской премии «Предприниматель года».

В Абу-Даби (ОАЭ) начнется «Финал четырех» баскетбольной Евролиги.

24 мая, суббота

В РФ пройдет традиционный праздник школьников «Последний звонок».

25 мая, воскресенье

В Минеральных Водах (Ставропольский край) откроется Кавказский инвестиционный форум.

В Венесуэле пройдут парламентские выборы.