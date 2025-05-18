Главные анонсы 19–25 мая
Важнейшие события предстоящей недели
19 мая, понедельник
В РФ начнется предварительное голосование в «Единой России» по отбору кандидатов на участие в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления.
Россию с визитом посетит вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.
В Санкт-Петербурге откроется XIII Петербургский международный юридический форум.
В Китае Huawei представит первую линейку персональных компьютеров на базе своей операционной системы HarmonyOS.
В Париже стартует второй турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции.
20 мая, вторник
В Варшаве пройдет заседание Совета ЕС по взаимодействию, там же — неформальная встреча министров ЕС, ответственных за политику сплочения.
В Лондоне будет объявлен победитель международной Букеровской премии.
21 мая, среда
В Москве в Госдуме запланирован правительственный час с участием министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
В Бразилии состоится встреча министров промышленности и торговли стран БРИКС.
В испанском Бильбао пройдет финал Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
22 мая, четверг
В столице России откроется Московская неделя предпринимательства, продлится до 1 июня.
В Санкт-Петербурге начнется ХI Невский международный экологический конгресс, среди организаторов: Совет федерации РФ, правительство РФ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
В Улан-Баторе (Монголия) планируется бизнес-миссия российских компаний.
23 мая, пятница
В Москве пройдет церемония награждения лауреатов всероссийской премии «Предприниматель года».
В Абу-Даби (ОАЭ) начнется «Финал четырех» баскетбольной Евролиги.
24 мая, суббота
В РФ пройдет традиционный праздник школьников «Последний звонок».
25 мая, воскресенье
В Минеральных Водах (Ставропольский край) откроется Кавказский инвестиционный форум.
В Венесуэле пройдут парламентские выборы.