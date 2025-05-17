Рубио: Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас решается вопрос о месте встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также о дате их переговоров. Также сторонам предстоит решить, какой теме будет посвящена беседа президентов, сказал он.
Дональд Трамп и Владимир Путин в июле 2018 года
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Он (господин Трамп.— "Ъ") хочет встретиться с ним как можно скорее. Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это»,— сказал господин Рубио в интервью телеканалу CBS News.
Следующий разговор господина Трампа и Владимира Путина может пройти уже 19 мая, о чем говорил президент США. 15 мая господин Рубио заявил, что американская администрация будет принимать решение о сроках проведения саммита с российским лидером, исходя из результатов переговоров России и Украины.