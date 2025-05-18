Папа Лев XIV призвал построить церковь на любви и единстве

Папа римский Лев XIV провел торжественную мессу в честь начала своего понтификата. Он обратился к десяткам тысяч верующих на площади Святого Петра и напомнил, что любовь и единство — это две миссии, возложенные Христом на апостола Петра, и они должны сохранить Римско-католическую церковь сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Лев XIV

Фото: Claudia Greco / Reuters Папа римский Лев XIV

Фото: Claudia Greco / Reuters

«Я был избран без каких-либо заслуг с моей стороны, и теперь, со страхом и трепетом, я прихожу к вам как брат, желающий быть слугой вашей веры и вашей радости, идя с вами по пути Божьей любви, ибо он хочет, чтобы мы все были объединены в одну семью»,— сказал понтифик (цитата по Vatican News). Именно это «братство» поможет достичь мира на земле, убежден Лев XIV.

Сегодня в Ватикане проходит церемония интронизации папы римского Льва XIV. Он принял символы папской власти, после чего официально начался его понтификат. Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая.

Подробности — в материале «Ъ» «Он не аббат. Он кардинал».