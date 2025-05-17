Глава Минкульта представит Россию на инаугурационной мессе папы Льва XIV

Министр культуры Ольга Любимова возглавит российскую делегацию на инаугурационной мессе папы римского Льва XIV. Церемония пройдет 18 мая на площади Святого Петра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Любимова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ольга Любимова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В общей сложности заявлено более 150 делегаций. Их полный список опубликовала пресс-служба печати Святого престола, на которую ссылаются российские информагентства.

РПЦ на интронизации папы Льва XIV представит митрополит Корсунский Нестор. От США приедут вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Госпожа Любимова уже представляла Россию во время похорон предшественника Льва XIV папы Римского Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая. Он стал первым в истории папой римским из США.

Подробности — в материале «Ъ» «Он не аббат. Он кардинал».