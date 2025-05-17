Кирилла Серебренникова наградили высшим орденом Франции

Министр культуры Франции Рашида Дати вручила режиссеру Кириллу Серебренникову орден Почетного легиона. На вручении, которое прошло на 78-м Каннском кинофестивале, она отметила его вклад в кино, театр и оперу. Министр заявила, что его деятельность крайне важна в культурной жизни Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рашида Дати вручает Кириллу Серебренникову орден Почетного легиона

Фото: Telegram-канал Кирилла Серебренникова Рашида Дати вручает Кириллу Серебренникову орден Почетного легиона

Фото: Telegram-канал Кирилла Серебренникова

Слова госпожи Дати привела кинокритик «Новой газеты» Лариса Малюкова в своем Telegram-канале. Режиссер поделился тем, что Париж для него — это особенный город. Рассказал, что еще в школе выучил план столицы Франции и знал названия парижских улиц наизусть. Режиссер добавил, что для него важно создать как можно больше проектов, объединяющих людей самых разных культур. Он сказал, что только искусство может спасти человеческие души.

20 мая в Канне покажут новый фильм режиссера — «Исчезновение Йозефа Менгеле», в котором главную роль исполнил актер Аугуст Диль («Мастер и Маргарита»). 12 мая издание Variety сообщило, что режиссер работает над новой картиной «Aprеs» («После»), которая будет снята на французском языке. В ней сыграет Луи Гаррель («Мечтатели»).

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном I Бонапартом в 1802 году. Он является официальным признанием особых заслуг, а принадлежность к ордену — это высший знак отличия и почета во Франции.

Александр Рыльский