СКР создаст аналог базы Интерпола с данными о насилии над детьми
Следственный комитет России работает над созданием системы для обмена данными по аналогии с международной базой Интерпола ICSE. В ней будут храниться фото и видео детей, которые подверглись сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.
«Следующим этапом является создание системы экспресс-анализа и учета мультимедийных цифровых доказательств. Она должна выявлять признаки сексуальной эксплуатации детей по аналогии с международной базой Интерпола ICSE, обеспечивать поиск и сравнение лиц и устойчивых примет, выявление связей и признаков серийности»,— сказал Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости». Развитие этого направления предполагает использование больших языковых моделей искусственного интеллекта, подчеркнул он.
В базе ICSE (International Child Sexual Exploitation database) хранится 6,7 млн изображений и видеозаписей о насилии над детьми. Правоохранительные органы используют материалы для сопоставления новых данных, выявления общих жертв и серийных преступников. По данным Интерпола, база помогла правоохранительным органам идентифицировать около 65,2 тыс. жертв сексуальной эксплуатации по всему миру.