СКР создаст аналог базы Интерпола с данными о насилии над детьми

Следственный комитет России работает над созданием системы для обмена данными по аналогии с международной базой Интерпола ICSE. В ней будут храниться фото и видео детей, которые подверглись сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.