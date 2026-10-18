Лавров поблагодарил страны Персидского залива за позицию по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил благодарность странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) за взвешенную и объективную позицию по украинскому конфликту. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам девятого заседания стратегического диалога Россия — ССАГПЗ в Манаме.