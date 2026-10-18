Лавров поблагодарил страны Персидского залива за позицию по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил благодарность странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) за взвешенную и объективную позицию по украинскому конфликту. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам девятого заседания стратегического диалога Россия — ССАГПЗ в Манаме.
Глава российского МИД отметил, что Москва подробно проинформировала партнеров из региона о текущем развитии ситуации на Украине. Особую признательность Сергей Лавров выразил странам Персидского залива, которые выступают посредниками в решении гуманитарных вопросов между Россией и Украиной.
По словам министра, эти страны помогают организовывать обмены военнопленными, возвращать тела погибших и способствуют воссоединению детей с их семьями. Вся посредническая работа ведется тихо, по-деловому, без лишней публичности, что Москва высоко ценит.
Кроме того, господин Лавров рассказал о развитии отношений с Бахрейном, где сотрудничество охватывает политическую, культурную и гуманитарную сферы. При этом стороны обсуждали планы дальнейших контактов на высоком уровне.