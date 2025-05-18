Австрия выиграла «Евровидение»

Австрийский исполнитель JJ выиграл конкурс «Евровидение-2025» с песней Wasted Love. Он набрал 436 баллов. Второе место заняла Юваль Рафаэль из Израиля (357), третье – Томми Кэш из Эстонии (356).

JJ победил в том числе в голосовании жюри, которые отдали певцу 258 баллов, говорится в сообщении на сайте «Евровидения». Еще 176 баллов исполнитель получил по итогам голосования телезрителей

В десятку лидеров «Евровидения-2025» вошли:

Австрия (436 баллов);

Израиль (357);

Эстония (356);

Швеция (321);

Италия (256);

Греция (231);

Франция (230);

Албания (218);

Украина (218);

Швейцария (214);

Меньше всех баллов набрали Сан-Марино (27), Исландия (33), Испания (37). Всего в конкурсе участвовали 37 стран, в финале выступили 26 артистов.

«Евровидение-2025» проходило в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая. Россия в последний раз участвовала в конкурсе в 2021 году.

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