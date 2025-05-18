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Коммерсантъ FM
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Австрия выиграла «Евровидение»

Австрийский исполнитель JJ выиграл конкурс «Евровидение-2025» с песней Wasted Love. Он набрал 436 баллов. Второе место заняла Юваль Рафаэль из Израиля (357), третье – Томми Кэш из Эстонии (356).

JJ победил в том числе в голосовании жюри, которые отдали певцу 258 баллов, говорится в сообщении на сайте «Евровидения». Еще 176 баллов исполнитель получил по итогам голосования телезрителей

В десятку лидеров «Евровидения-2025» вошли:

  • Австрия (436 баллов);
  • Израиль (357);
  • Эстония (356);
  • Швеция (321);
  • Италия (256);
  • Греция (231);
  • Франция (230);
  • Албания (218);
  • Украина (218);
  • Швейцария (214);

Меньше всех баллов набрали Сан-Марино (27), Исландия (33), Испания (37). Всего в конкурсе участвовали 37 стран, в финале выступили 26 артистов.

«Евровидение-2025» проходило в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая. Россия в последний раз участвовала в конкурсе в 2021 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «В поисках вчерашнего дня».

Фотогалерея

«Евровидение–2025»

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Группа KAJ, представляющая Швецию, вышла в финал с песней «Bara bada bastu»

Группа KAJ, представляющая Швецию, вышла в финал с песней «Bara bada bastu»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представительница Польши Юстина Стечковская попала в финал с песней «Gaja»

Представительница Польши Юстина Стечковская попала в финал с песней «Gaja»

Фото: Martin Meissner / AP

Представительница Испании Мелоди прошла в следующий этап с композицией «Esa Diva»

Представительница Испании Мелоди прошла в следующий этап с композицией «Esa Diva»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Участник из Хорватии Марко Бошняк не смог пройти в финал конкурса с песней «Poison Cake»

Участник из Хорватии Марко Бошняк не смог пройти в финал конкурса с песней «Poison Cake»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец Клемен, представляющий Словению, не пробился в следующий этап с песней «How Much Time Do We Have Left»

Певец Клемен, представляющий Словению, не пробился в следующий этап с песней «How Much Time Do We Have Left»

Фото: Martin Meissner / AP

Представитель Эстонии Томми Кэш прошел в финал с композицией «Espresso Macchiato»

Представитель Эстонии Томми Кэш прошел в финал с композицией «Espresso Macchiato»

Фото: Martin Meissner / AP

Певец Тео Эван, представляющий Кипр, не смог пройти в следующий этап с песней «Shh»

Певец Тео Эван, представляющий Кипр, не смог пройти в следующий этап с песней «Shh»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец из Италии Лусио Корси (на фото слева) вышел в финал с песней «Volevo Essere Un Duro»

Певец из Италии Лусио Корси (на фото слева) вышел в финал с песней «Volevo Essere Un Duro»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Группа V&amp;AElig;B, представляющая Исландию, пробилась в финал конкурса с песней «R&amp;oacute;a»

Группа VÆB, представляющая Исландию, пробилась в финал конкурса с песней «Róa»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Группа Shkodra Elektronike из Албании вышла в финал с песней «Zjerm»

Группа Shkodra Elektronike из Албании вышла в финал с песней «Zjerm»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец из Норвегии Кайл Алессандро прошел в следующий этап с песней «Lighter»

Певец из Норвегии Кайл Алессандро прошел в следующий этап с песней «Lighter»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Участник из Бельгии Ред Себастьян не смог пройти в финал с песней «Strobe Lights»

Участник из Бельгии Ред Себастьян не смог пройти в финал с песней «Strobe Lights»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

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Группа KAJ, представляющая Швецию, вышла в финал с песней «Bara bada bastu»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представительница Польши Юстина Стечковская попала в финал с песней «Gaja»

Фото: Martin Meissner / AP

Представительница Испании Мелоди прошла в следующий этап с композицией «Esa Diva»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Участник из Хорватии Марко Бошняк не смог пройти в финал конкурса с песней «Poison Cake»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец Клемен, представляющий Словению, не пробился в следующий этап с песней «How Much Time Do We Have Left»

Фото: Martin Meissner / AP

Представитель Эстонии Томми Кэш прошел в финал с композицией «Espresso Macchiato»

Фото: Martin Meissner / AP

Певец Тео Эван, представляющий Кипр, не смог пройти в следующий этап с песней «Shh»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец из Италии Лусио Корси (на фото слева) вышел в финал с песней «Volevo Essere Un Duro»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Группа VÆB, представляющая Исландию, пробилась в финал конкурса с песней «Róa»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Группа Shkodra Elektronike из Албании вышла в финал с песней «Zjerm»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец из Норвегии Кайл Алессандро прошел в следующий этап с песней «Lighter»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Участник из Бельгии Ред Себастьян не смог пройти в финал с песней «Strobe Lights»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

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