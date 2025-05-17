Трамп допустил введение «разрушительных» санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести новые «разрушительные» санкции в отношении Москвы, если конфликт на Украине не будет урегулирован. При этом он уточнил, что предпочел бы не усиливать санкционный режим.

«Я прибегну к этому, если придется … Санкции будут разрушительными для России. У них сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.

Президент США также выразил уверенность, что встречу с президентом России Владимиром Путиным получится спланировать. Он также считает, что у него получится заключить сделку с Москвой об урегулировании конфликта на Украине.

В начале мая Дональд Трамп уже говорил, что США могут ввести новые санкции в отношении России. По его словам, решение Вашингтона зависит от того, будет ли Москва «действовать в направлении мира».

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».