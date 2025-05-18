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Коммерсантъ FM
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Глава Минкульта Любимова не смогла приехать на интронизацию Льва XIV

Министр культуры Ольга Любимова не смогла возглавить российскую делегацию на интронизации папы римского Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута. Вместо нее Россию представил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта, заявление приводит ТАСС.

Министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры Ольга Любимова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Министр культуры Ольга Любимова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Интронизация проходит сегодня в Ватикане. Понтифик принял символы папской власти, после чего официально начался его понтификат. На интронизацию папы прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Среди приглашенных — вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский.

Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая. Он стал первым в истории папой римским из США.

Подробности — в материале «Ъ» «Он не аббат. Он кардинал».

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