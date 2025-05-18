Нетаньяху: Израиль добивается изгнания «Хамаса» из Газы в рамках соглашения

Делегация Израиля на переговорах с руководством «Хамаса» в Дохе добивается капитуляции и изгнания боевиков палестинского движения из анклава. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое приводит The Times of Israel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: File Photo / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: File Photo / Reuters

Израильская переговорная группа также призывает к демилитаризации сектора Газа и освобождению всех заложников. Согласно заявлению, на данный момент власти Израиля освободили 197 заложников. В плену по-прежнему находятся 58 человек.

17 мая официальный представитель «Хамаса» Тахер аль-Ноно сообщил Reuters, что в Дохе проходит новый раунд переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. По словам собеседника агентства, стороны ведут дискуссию без предварительных условий. Информацию подтвердили The Times of Israel израильские чиновники.

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