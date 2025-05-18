Al Hadath: тело лидера «Хамаса» Мухаммеда Синвара нашли на юге сектора Газа
Тела одного из лидеров палестинского движения «Хамас» Мухаммеда Синвара и его десяти помощников обнаружили в тоннеле в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Другие подробности не приводятся.
Бывший лидер «Хамаса» Яхья Синвар, убитый израильскими силами в октябре 2024 года
Фото: Mohammed Salem / Reuters
По данным The Times of Israel, Мухаммед Синвар был целью ударов Армии обороны Израиля 13 мая. В тот день Израиль ударил по командно-контрольному центру «Хамаса». Он располагался под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Мухаммед Синвар возглавил военное крыло палестинского движения после гибели его старшего брата Яхьи Синвара в октябре 2024 года.