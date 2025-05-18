Al Hadath: тело лидера «Хамаса» Мухаммеда Синвара нашли на юге сектора Газа

Тела одного из лидеров палестинского движения «Хамас» Мухаммеда Синвара и его десяти помощников обнаружили в тоннеле в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Другие подробности не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший лидер «Хамаса» Яхья Синвар, убитый израильскими силами в октябре 2024 года

Фото: Mohammed Salem / Reuters Бывший лидер «Хамаса» Яхья Синвар, убитый израильскими силами в октябре 2024 года

Фото: Mohammed Salem / Reuters

По данным The Times of Israel, Мухаммед Синвар был целью ударов Армии обороны Израиля 13 мая. В тот день Израиль ударил по командно-контрольному центру «Хамаса». Он располагался под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Мухаммед Синвар возглавил военное крыло палестинского движения после гибели его старшего брата Яхьи Синвара в октябре 2024 года.