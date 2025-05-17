Российская армия взяла под контроль Александрополь в ДНР

Военнослужащие подразделений российской армии заняли населенный пункт Александрополь. Об этом сообщило Минобороны РФ. Село находится в Ясиноватском районе Донецкой народной республики (ДНР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В апреле российская армия заняла еще два населенных пункта в этом районе ДНР — Розовку и село Веселое.

С начала мая это уже десятый населенный пункт, перешедший под контроль России в этой республике. Накануне Минобороны сообщало о взятии села Вольное Поле в ДНР.