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Коммерсантъ FM
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Российская армия взяла под контроль Александрополь в ДНР

Военнослужащие подразделений российской армии заняли населенный пункт Александрополь. Об этом сообщило Минобороны РФ. Село находится в Ясиноватском районе Донецкой народной республики (ДНР).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В апреле российская армия заняла еще два населенных пункта в этом районе ДНР — Розовку и село Веселое.

С начала мая это уже десятый населенный пункт, перешедший под контроль России в этой республике. Накануне Минобороны сообщало о взятии села Вольное Поле в ДНР.

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