Лавров созвонился с госсекретарем США Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В российском МИДе уточнили, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господа Лавров и Рубио обменялись мнениями по итогам прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая. Госсекретарь США поприветствовал договоренности Москвы и Киева об обмене пленными и о подготовке условий перемирия. Он подчеркнул готовность Вашингтона продолжать содействие мирному урегулированию.

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил позитивную роль США в возобновлении стамбульских переговоров. Министр подтвердил, что Москва готова продолжать совместную работу с Вашингтоном в этой области. Кроме того, собеседники обсудили перспективу российско-американских контактов.

16 мая в Стамбуле прошла первая за три года двусторонняя встреча делегаций Москвы и Киева. По итогам переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». Россия и Украина также пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».