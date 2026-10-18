Садом наперед

Но лишь в финальном дуэте с Лопахиным сломленная продажей сада Раневская Вишневой расцветает во всем драматическом блеске. У Лопахина Германа Борсая здесь тоже звездный час. Весь спектакль его герой режет руками воздух и сгибается циркулем, рассказывая, как именно он собирается резать сад на участки. И только в дуэте обнаруживается его тайная любовь к Раневской, его уязвимость, оскорбленное самолюбие и готовность забыть о выгоде (хотя бросать пачку денег на стол перед Раневской — слишком прямолинейная иллюстрация).