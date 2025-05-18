Папа римский Лев XIV начал свой понтификат

Папа римский Лев XIV принял символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий (ленту из овечьей шерсти с вышитыми на ней крестами). С этого момента официально начался его понтификат. Трансляция мероприятия ведется на Youtube-канале Vatican News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Лента из овечьей шерсти символизирует заблудшую овцу, принесенную пастырем в дом. Вручение «перстня рыбака» является символом обручения папы с церковью. «В наше время мы все еще видим слишком много разногласий, слишком много ран, вызванных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед различиями, а также экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли и маргинализирует беднейшие слои населения»,— сказал Лев XIV во время мессы на площади Святого Петра.

Понтифик подчеркнул, что католическая церковь должна оставаться верной традициям и не становиться изолированной. В церкви нет места религиозной пропаганде, добавил папа.

На интронизацию папы прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Среди приглашенных на церемонию — вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский. Россию на интронизационной мессе представляет глава Минкульта Ольга Любимова.

Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая. Он стал первым в истории папой римским из США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Он не аббат. Он кардинал».