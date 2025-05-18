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Папа римский Лев XIV начал свой понтификат

Папа римский Лев XIV принял символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий (ленту из овечьей шерсти с вышитыми на ней крестами). С этого момента официально начался его понтификат. Трансляция мероприятия ведется на Youtube-канале Vatican News.

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Лента из овечьей шерсти символизирует заблудшую овцу, принесенную пастырем в дом. Вручение «перстня рыбака» является символом обручения папы с церковью. «В наше время мы все еще видим слишком много разногласий, слишком много ран, вызванных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед различиями, а также экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли и маргинализирует беднейшие слои населения»,— сказал Лев XIV во время мессы на площади Святого Петра.

Понтифик подчеркнул, что католическая церковь должна оставаться верной традициям и не становиться изолированной. В церкви нет места религиозной пропаганде, добавил папа.

На интронизацию папы прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Среди приглашенных на церемонию — вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский. Россию на интронизационной мессе представляет глава Минкульта Ольга Любимова.

Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая. Он стал первым в истории папой римским из США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Он не аббат. Он кардинал».

Фотогалерея

Интронизация папы римского Льва XIV

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Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая

Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Торжественная литургия в соборе Святого Петра знаменует официальное начало папства нового главы Римско-Католической Церкви

Торжественная литургия в соборе Святого Петра знаменует официальное начало папства нового главы Римско-Католической Церкви

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Папа римский Лев XIV

Папа римский Лев XIV

Фото: Yara Nardi / Reuters

Верующие приветствуют понтифика на площади Святого Петра в Ватикане

Верующие приветствуют понтифика на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

На интронизацию папы прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Среди гостей — вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой и госсекретарь США Марко Рубио

На интронизацию папы прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Среди гостей — вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой и госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа римский Лев XIV на церемонии интронизации

Папа римский Лев XIV на церемонии интронизации

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

На площади присутствуют более 150 иностранных делегаций

На площади присутствуют более 150 иностранных делегаций

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Понтифик проехал на папамобиле по площади Святого Петра

Понтифик проехал на папамобиле по площади Святого Петра

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Священнослужители и верующие возле статуи Святого Петра в Ватикане

Священнослужители и верующие возле статуи Святого Петра в Ватикане

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа римский Лев XIV на церемонии интронизации

Папа римский Лев XIV на церемонии интронизации

Фото: Yara Nardi / Reuters

Священнослужители на церемонии интронизации папы римского Льва XIV

Священнослужители на церемонии интронизации папы римского Льва XIV

Фото: Remo Casilli / Reuters

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа римский Льва XIV на церемонии интронизации

Папа римский Льва XIV на церемонии интронизации

Фото: Remo Casilli / Reuters

На церемонию пришли до 250 тыс. человек

На церемонию пришли до 250 тыс. человек

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Папа римский Лев XIV во время инаугурационной мессы

Папа римский Лев XIV во время инаугурационной мессы

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Луис Антонио Тагле надевает Кольцо Рыбака на палец папы Льва XIV

Кардинал Луис Антонио Тагле надевает Кольцо Рыбака на палец папы Льва XIV

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

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Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Торжественная литургия в соборе Святого Петра знаменует официальное начало папства нового главы Римско-Католической Церкви

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Папа римский Лев XIV

Фото: Yara Nardi / Reuters

Верующие приветствуют понтифика на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

На интронизацию папы прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Среди гостей — вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой и госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа римский Лев XIV на церемонии интронизации

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

На площади присутствуют более 150 иностранных делегаций

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Понтифик проехал на папамобиле по площади Святого Петра

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Священнослужители и верующие возле статуи Святого Петра в Ватикане

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа римский Лев XIV на церемонии интронизации

Фото: Yara Nardi / Reuters

Священнослужители на церемонии интронизации папы римского Льва XIV

Фото: Remo Casilli / Reuters

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа римский Льва XIV на церемонии интронизации

Фото: Remo Casilli / Reuters

На церемонию пришли до 250 тыс. человек

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Папа римский Лев XIV во время инаугурационной мессы

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Луис Антонио Тагле надевает Кольцо Рыбака на палец папы Льва XIV

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

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