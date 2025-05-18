В Румынии стартовал второй тур президентских выборов

Второй тур повторных президентских выборов начался в Румынии, пишет газета Adevarul. В стране открылись 19 тыс. избирательных участков. Общее число зарегистрированных участников голосования составляет почти 18 млн человек.

К 7:30 мск в Румынии проголосовали свыше 218 тыс. человек (1,21%). Самая высокая явка зафиксирована в Илфове (2,01%), Констанце (1,76%) и Кэлэраши (1,7%). По данным МВД, за прошедшую ночь никаких нарушений рядом с избирательными участками не обнаружено.

Процесс голосования начался 15 мая в 22:00 мск. Тогда открылся первый избирательный участок в Новой Зеландии. Участки закрываются в 21:00 мск.

Во второй тур выборов вышли глава правого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. Первый тур состоялся 4 мая. Господин Симион набрал в первом туре 41% голосов.

Первый раз выборы в Румынии проходили в ноябре 2024 года. Победил кандидат в президенты Кэлин Джорджеску (22,9%), однако Конституционный суд аннулировал результаты из-за выявленных нарушений.

Подробности — в материале «Ъ» «Румыния выбирает вектор».