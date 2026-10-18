Условный срок со скидкой на операцию

По эпизоду с хищением 650 млн руб. версия следствия состоит в том, что господа Михалев и Афанасьев подобрали исполнителей преступления. Под их руководством сотрудницы ПСБ с 21 июля по 12 октября 2017 года поспособствовали выдаче офшорным компаниям Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd двух кредитов — на 250 млн и 400 млн руб. Займы ничем не были обеспечены, а выгодоприобретателем от этих операций, по данным следствия, стал Дмитрий Ананьев, который с помощью кредитов впоследствии погасил долг фирмы Vipasena Holding Ltd (это было квалифицировано как легализация).