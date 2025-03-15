Главные новости за 10 – 15 марта. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированной атаке БПЛА на регион в ночь на 15 марта.

В саратовском Парке Победы хотят установить два туалета за 6,2 млн руб.

Власти Астрахани не смогли снести строящийся ЖК RED на ул. Грузинской, 61 в Кировском районе. Мэрия подала иск к ИП Елене Бочаровой с требованием прекратить строительство жилого комплекса, поскольку разрешения на него предприниматель якобы не получала. В ходе разбирательства выяснилось, что возводит объект не сама бизнесвумен, а специализированный застройщик «РЭС», который арендовал участок.

Главой Вольского района Саратовской области стал Сергей Сафонов.

Волгоградский ИП пойдет под суд за невыплату зарплаты на 2,8 млн руб. Прокуратура добилась погашения по заработной плате перед 34 работниками.

Главой саратовского управления по вопросам миграции стала Татьяна Пимбурская.

Росавтодор не дал московской фирме достроить трассу под Астраханью. Контракт с ООО «Мосты и дороги» стоимостью более 2 млрд руб. расторгнут. Теперь Восточный обход планируют сдать к 2028 году.

В Пензе наказали сотрудников филиала телекоммуникационной компании за взятку.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о подтоплении четырех насыпных плотин.

Пензенца отправили в колонию за кражу в храме. В мае минувшего года после празднования Пасхи ныне осужденный проник в храм в р.п. Тамала и похитил украшения из драгметаллов.

Кировский район Саратова возглавит Александр Бурмак. Исполняющим обязанности замглавы Саратова назначили Александра Блатмана.

Директор саратовского ООО «Эскстрой2012» Дмитрий Левенцов стал фигурантом дела о банкротстве с причинением ущерба на сумму более 38 млн руб. С 2021 по 2024 год фигурант совершил несколько сомнительных сделок с целью отчуждения имущества организации и вывода денежных средств. В итоге перед налоговой сформировалась задолженность в размере более 8 млн руб., а перед прочими лицами — в 30 млн руб.

В Энгельсе в 2025 году на ул. Телеграфная появится молодежный парк. Территория молодежного парка будет включать в себя небольшую концертную площадку и малые архитектурные формы. Начало работ запланировано на первые числа апреля, завершатся они к концу июня этого года.

В Саратове главный инженер театра оперы и балета стал фигурантом дела о взятке в 1,6 млн руб. За эти деньги главному инженеру предстояло ускорить согласование документов по реконструкции здания оперного театра.

В Саратовской области за 2024 год выросло количество преступлений. В прошлом году было выявлено 29 660 преступлений, что на 0,9% выше показателя 2023 года. В регионе киберпреступления остаются в числе основных — на них приходится треть от общего количества. Всего в прошлом году раскрыто почти 900 бесконтактных мошенничеств и более 600 дистанционных краж.

Депутат Артем Чеботарев (СРПзП) назвал ситуацию с водоснабжением в Саратове катастрофической. В облдуме отметили, что 8 Марта запомнился жителям облцентра не только праздником, но и прорывом тепломагистрали на 3-й Дачной около дома 116 д. На проспекте 50 лет Октября из-за порыва теплотрассы припаркованная машина оказалась под асфальтом, а все соседние улицы отключены от коммуникаций.

В Саратове пополнили бюджет за счет продажи Дома Яхимовича и энгельсских ФАПов. Первый заместитель председателя комитета по управлению имуществом Юрий Чурсин пояснил, что два ФАПа находились в удовлетворительном состоянии, один — не в удовлетворительном. Один из них продать не удалось. Дом Яхимовича был продан с аукциона за 12,2 млн руб.

На заседании думы Саратовской области депутаты в первом и втором чтениях утвердили большинством голосов поправки в бюджет. Дефицит достигнет 14,5 млрд руб. Министр финансов Ирина Бегинина сообщила, что бюджетные ассигнования увеличатся на 4,3 млрд руб. На закупку трамваев пойдут 1,4 млрд руб.

В Астрахани нашли подрядчика, который отремонтирует ОКН на Арбате за 6 млн руб.

Астраханская область хочет закрывать дефицит картошки фри в Беларуси. Ранее «Ъ» сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко был возмущен 10-процентным ростом цен на этот овощ в первые два месяца 2025 года. Он потребовал производить картофель в достаточном количестве.

В Астрахани четыре ОКН лишились статуса из-за своей неоригинальности.

В Астраханской области Андрей Макеев стал главным врачом Черноярской районной больницы.

Гидрометцентр подтвердил загрязнение воздуха в Саратове. Наибольшее превышение нормы — в 1,6 раза — было зафиксировано 19 февраля на улице Ломоносова из-за высокой концентрации диоксида азота. В воздухе также обнаружили повышенное содержание оксида углерода, хлорида водорода, аммиака и формальдегида, но критических превышений не зафиксировали.

Прокурором Духовницкого района стал Егор Маслов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что 17 млн руб. хотят выделить на укрепление материально-технической базы (МТБ) ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства».

И.п. главы Саратова Михаил Исаев потребовал от комитета по ЖКХ и благоустройству изучить вопрос увеличения количества бригад по отлову безнадзорных животных.

Троих жителей волгоградской Михайловки осудят за групповое нападение на АЗС.

И.п. главы Саратова потребовал начать общегородской месячник по благоустройству. По словам Михаила Исаева, при теплой погоде, в том числе ночью, работы должны проводиться без перерывов.

Саратовская область поднялась вверх в рейтинге регионов по уровню безработицы. По итогам октября-декабря 2024 года уровень безработицы в регионе составил 1,6%.

Астраханские предприниматели бросили вызов «Единой России» и на выборах в 2025 году планируют перехватить контроль над гордумой, объединившись с оппозиционными партиями. Причиной решения стало повышение ставки налога на имущество на 400–700% в ноябре 2024 года. Несмотря на то, что в марте областной суд отменил решение городского парламента, бизнес-коалиция, за которой стоят 200 тыс. человек, намерена закрепить победу через выборы. Политологи сомневаются в перспективах инициативы.

В 2024 году в Саратовском регионе выявлено 1367 бюджетно-финансовых нарушений на более чем 2 млрд руб., следует из отчета Контрольно-счетной палаты региона. Неэффективно были потрачены 253,4 млн руб. Нарушения при муниципальных и госзакупках составили 500 млн руб., возбуждено 100 административных, два уголовных дела. В бюджет удалось вернуть лишь 13 млн руб. Депутаты областного парламента сошлись во мнении, согласно которому аудиторам следует внимательнее следить за тратой бюджетных средств.

В Саратовской области началось судебное разбирательство о самовольном захвате кладбища «Восточное» в Энгельсе сотрудниками муниципального предприятия «Ритуал». Иск к чиновникам подал владелец земли сельхозназначения Андрей Аристархов, потребовав компенсировать убытки в размере 52 млн руб. Фактически на участке уже несколько лет расположено кладбище. Чиновники утверждают, что с 2019 года там хоронят только в уже готовые семейные захоронения.

Власти Волгограда судятся с разработчиком генплана города из Петербурга ООО «НИИПГ». Участник аукциона требовал признать конкурс недействительным, а заключенный муниципальный контракт с ООО «ИТП „Град“» стоимостью 90 млн руб. ничтожным.

Нина Шевченко