Саратовский губернатор сообщил о подтоплении четырех насыпных плотин

В Саратовской области зафиксировано вскрытие 30 малых рек в 24 районах. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, режим повышенной готовности на сегодняшний день действует на пяти территориях. Речь идет о Дергачевском, Калининском, Самойловском, Лысогорском и Озинском районах.

Господин Бусаргин отметил: подтоплены четыре насыпные плотины в Дергачевском и Балаковском районах. Он добавил, что перевозкой и доставкой предметов первой необходимости для граждан, которые проживают в поселках Восточный, Цементный и Славин, временно занимается спецтехника.

Павел Фролов