В Саратове главный инженер театра оперы и балета стал фигурантом дела о взятке

Прокуратура Саратовской области признала законным возбуждение уголовного дела о получении взятки в 1,6 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении главного инженера ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, с 29 декабря 2020 по 2 февраля 2021 года фигурант получил взятку в размере 1,6 млн руб. через посредника, который действовал в интересах субподрядчика. За эти деньги главному инженеру предстояло ускорить согласование документов по реконструкции здания театра оперы и балета в Саратове. Также взятка предназначалась для получения по ним положительных рекомендаций.

Противоправную деятельность раскрыли сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Прокуратура взяла на контроль результаты расследования по этому уголовному делу.

Павел Фролов