И.п. главы Саратова поручил увеличить число бригад по отлову животных

И.п. главы Саратова Михаил Исаев потребовал от комитета по ЖКХ и благоустройству изучить вопрос увеличения количества бригад по отлову безнадзорных животных. Эту тему он затронул в ходе постоянно действующего совещания.

Господин Исаев заявил о необходимости активизации указанной работы районными администрациями. Он подчеркнул, что профильный комитет должен оценить эффективность работы по отлову безнадзорных животных.

По словам Михаила Исаева, получение нужного результата требует гибкого подхода к сложившейся проблеме. «Нужно поднять полный алгоритм действий, начиная с момента поступления заявки до выезда бригады по отлову. Какое количество этих бригад на весь город? Достаточно ли их?»— отметил и.п. главы Саратова.

Павел Фролов