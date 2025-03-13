Миллиарды не окупили обход

Росавтодор не дал московской фирме достроить трассу под Астраханью

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с главой Росавтодора Романом Новиковым

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с главой Росавтодора Романом Новиковым

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

ГКУ «Астраханьавтодор» расторг контракт стоимостью 2 млрд руб. с московским ООО «Мосты и дороги» (ООО «МИД») в одностороннем порядке. В ноябре 2021 года фирма выступила подрядчиком по строительству восточного обхода Астрахани в Приволжском районе. Исполнить обязательства по договору планировалось до конца июля 2026 года. Выделенных средств на работы компания посчитала недостаточными и запросила дополнительно 647 млн руб. Однако допфинансирование Росавтодор так и не предоставил. К началу 2025 года МИД не смог выполнить большую часть работ по контракту. Теперь строительство восточного обхода планируют закончить в 2028 году.

Московское ООО «Мосты и дороги» (ООО «МИД») прекратило строительство восточного обхода Астрахани в Приволжском районе. Заказчик — ГКУ «Астраханьавтодор» Росавтодора расторг контракт стоимостью 2,16 млрд руб. с подрядчиком в одностороннем порядке 4 февраля 2025 года. Причиной тому стало невыполнение компанией своих обязательств и срыв сроков работ.

Восточный обход Астрахани начали строить еще в начале 2000-х годов, однако из-за дефицита бюджета работы отложили до 2020 года: тогда разработали новую проектную документацию, передает сетевое издание «Пункт А». ООО «МИД» заключило контракт с астраханским автодором 29 ноября 2021 года. Поставщик согласился построить трассу протяженностью 7,6 км за установленную начальную максимальную цену аукциона — 2,16 млрд руб. Ему предстояло сделать дорогу Астрахань — Зеленга и Астрахань — Камызяк, с круговой развязкой в селе Яксатово и мостом через реку Царев в поселке Кирпичного завода.

По данным Rusprofile, ООО «Мосты и дороги» зарегистрировано в 2010 году в Москве. На момент подписания контракта с ГКУ «Астраханьавтодор» компанией руководил Александр Селезнев. Во время расторжения договора директором являлся Лев Красовский. С 5 февраля 2025 года МИД возглавляет Андрей Кутищев. На конец 2023 года выручка юрлица составила 1,3 млрд руб., прибыль — 35 млн руб. Сведения за 2024 год на сайте не указаны.

В контракте на портале «ЕИС Закупки» указано, что изначально сдача объекта была назначена на 31 июля 2026 года. Позже заказчик хотел, чтобы работы были завершены досрочно в 2024 году, но из-за введения санкций и в целом из-за геополитической ситуации в 2022 году Астраханьавтодор принял решение вернуться к изначально установленному сроку.

В августе 2022 года пресс-служба регионального отделения «Единой России» (ЕР) сообщала, что подрядчик столкнулся с ростом цен на стройматериалы. Тогда прогнозируемое подорожание составило 646,9 млн руб. МИД направил обращение о допфинансировании в Росавтодор. На «Госзакупках» опубликован ряд соглашений с 2022 года о финансировании проекта, однако ни одним из них не предусмотрено увеличение стоимости работ, в том числе об этом не идет речи в документе от 17 декабря 2024 года.

В конце 2024 года темп строительства трассы замедлился. На портале в разделе «исполнение (расторжение) контракта» указано, что МИД имеет две просрочки по выполнению своих обязательств. Астраханьавтодор выписало подрядчику штрафы на общую сумму 96 млн руб., которые до сих пор не выплачены. В связи с этим контракт с МИД был расторгнут. На текущий момент на объекте выполнены работы на 231,8 млн руб. из 2,16 млрд руб. Заказчик фактически оплатил 811,8 млн руб.

Новый тендер на завершение строительства восточного обхода еще не объявлен. Однако губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с главой Росавтодора Романом Новиковым заявил, что сдача объекта перенесена на 2028 год.

Нина Шевченко