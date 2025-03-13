Директор саратовского ООО «Эскстрой2012» стал фигурантом дела о банкротстве

В Саратовской области следствие возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве с причинением ущерба на сумму более 38 млн руб. (п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ) в отношении директора ООО «Эскстрой2012». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства о несостоятельности прокуратура Энгельса выяснила, что с 2021 по 2024 год фигурант совершил несколько сомнительных сделок с целью отчуждения имущества организации и вывода денежных средств. В итоге перед налоговой сформировалась задолженность в размере более 8 млн руб., а перед прочими лицами — в 30 млн руб.

Действия директора привели к тому, что ООО «Эскстрой2012» не смогло в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Через некоторое время суд ввел в отношении юрлица процедуру банкротства. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела в отношении директора указанной организации.

По данным Rusprofile, ООО «Эскстрой2012» зарегистрировано в Энгельсском районе Саратовской области в июне 2020 года. Гендиректором числится Дмитрий Левенцов. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий.

Павел Фролов