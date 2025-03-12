В Саратове пополнили бюджет за счет продажи Дома Яхимовича и энгельсских ФАПов

В Энгельсском районе выставили на продажу три ФАПа, в Саратове — памятник архитектуры Дом Яхимовича. Об этом на заседании в облдуме рассказал первый заместитель председателя комитета по управлению имуществом Юрий Чурсин.

В своем выступлении Юрий Чурсин выступил с отчетом о результатах приватизации государственного имущества Саратовской области за 2024 год. «В прогнозный план приватизации государственного имущества на 2024 год, утвержденный постановлением Саратовской областной думы, было включено 4 объекта, которые находились в государственной собственности региона. Указанные объекты были включены в план приватизации по инициативе балансодержателей в связи с отсутствием необходимости в их использовании»,— рассказал господин Чурсин.

Комитет определил рыночную стоимость объектов, а затем продал путем проведения торгов на электронной площадке с использованием следующих способов приватизации. Это продажа посредством аукциона, а также продажа посредством публичного предложения. Информационные сообщения о продаваемых объектах размещались на официальных сайтах Российской Федерации, на официальном сайте комитета. Всего в областной бюджет от продажи зданий поступило 13 млн руб.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) поинтересовался, о каких объектах идет речь и почему они, будучи в госсобственности, оказались в неудовлетворительном состоянии.

Юрий Чурсин пояснил, что три объекта из четырех — это ФАПы в Энгельсском районе. Два находились в удовлетворительном состоянии, один — не в удовлетворительном. Один из них продать не удалось. Четвертый объект — это Дом Яхимовича. Он был продан с аукциона за 12,2 млн руб. Чиновник объяснил износ зданий течением времени.

«Проблема Дома Яхимовича существует не первый год. Надеемся, что предприниматель, которому принадлежит дом, сделает все, чтобы привести его в надлежащий вид»,— уточнил чиновник.

Александр Анидалов ответил, что в регионе не могут бороться не со временем, а с головотяпством. По его словам, таким образом можно все распродать за копейки. И попросил присутствовавшего на заседании губернатора Романа Бусаргина обратить внимание на распродажу госимущества.

Татьяна Смирнова