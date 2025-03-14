Аренда помогла бетону

Арбитражный суд Астраханской области отказался останавливать строительство жилого комплекса по ул. Грузинской, 61 по иску мэрии облцентра, но при этом ввел запрет на регистрацию сделок с земельным участком. Причиной спора стало то, что администрация посчитала возводимый объект самовольной постройкой, поэтому подала в суд на владельца земли — ИП Елену Бочарову. Суд установил, что строительство ведет не сама предприниматель, а арендатор участка ООО «СЗ „РЭС — Набережная“». Компания, как выяснил «Ъ», зарегистрирована на госпожу Бочарову и является частью ООО «СЗ „РегионЭлитСтрой“». Предприниматель комментировать ситуацию не стала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чиновники потребовали запретить госпоже Бочаровой продолжать возведение здания на участке по ул. Грузинской, 61

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Чиновники потребовали запретить госпоже Бочаровой продолжать возведение здания на участке по ул. Грузинской, 61

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Астраханской области 10 марта запретил Росреестру совершать регистрационные действия с участком на ул. Грузинской, 61 в Кировском районе облцентра. Поводом такого решения стал иск мэрии Астрахани к индивидуальному предпринимателю Елене Бочаровой. Представители администрации утверждали, что ИП возводит по данному адресу самовольную постройку.

В суде чиновники требовали запретить госпоже Бочаровой продолжать возведение здания на участке по ул. Грузинской, 61 (находится на перекрестке с Красной Набережной, 223), а также снести недострой и взыскивать по 25 тыс. руб. неустойки за каждый день неисполнения постановления. В ходе спора выяснилось, что строительство ведет не сама владелец ИП Елена Бочарова, а арендатор этого земельного участка ООО «СЗ „РЭС — Набережная“». Соответствующий договор с предпринимателем компания подписала 2 декабря 2024 года. Поэтому суд счел требования администрации несостоятельными, но тем не менее запретил сделки с этим участком, указано в определении суда. Но в акте не упоминается о том, что ИП собиралась продавать участок.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ „РЭС — Набережная“» зарегистрирована в Астрахани в январе 2023 года. Директором и учредителем фирмы является Елена Бочарова. Также ей принадлежат еще девять ООО, в одном из которых — ООО «СЗ „РЭС — Александрова“» — учредителем является ее супруг Денис Бочаров, а она числится директором. Эти десять фирм входят в состав ООО «СЗ „РегионЭлитСтрой“» (RES Development), которая зарегистрирована в областном центре в 2018 году. С 2020 года СЗ владеет Наталия Карташова. Гендиректором РЭС с 2021 года является Евгений Толстых. 2023 год застройщик завершил с выручкой в 578 млн руб. и прибылью в 60 млн руб.

На официальном сайте RES Development указано, что СЗ находится на рынке уже 10 лет, за указанное время ввело в эксплуатацию 33 тыс. кв. м жилплощади и продало более 500 квартир. Среди уже готовых проектов числится ЖК Panorama на ул. Васильковой, 7 в Советском районе Астрахани. В процессе строительства находятся еще семь комплексов и один жилой квартал Okland по ул. Краснодарской.

Что касается участка по ул. Грузинской, 61 / Красной набережной, 223, сейчас там идет строительство 25-этажного ЖК RED. На сайте недвижимости «Циан» сказано, комплекс комфорт-класса планируют сдать в третьем квартале 2027 года. В описании проекта девелопер отмечает, что в ЖК обустроят круглосуточный спортзал, детскую игровую комнату, зону ресепшн, закрытый двор-парк и коммерческую галерею. Кадастровая стоимость земельного участка составляет около 14,5 млн руб., указано на сайте Роскадастра.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает, что шансы чиновников на победу в суде зависят от двух факторов: доказанности оснований признавать постройку самовольной и доказанности допустимости ее сноса. «Если в итоге суд признает строящийся на участке объект самовольной постройкой, то этот факт может повлиять на оплату работ по возведению строения в зависимости от условий договора между ИП Бочаровой и РЭС»,— объяснил юрист. Спор с мэрией Астрахани ответчик Елена Бочарова комментировать отказалась.

Нина Шевченко