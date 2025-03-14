Аренда помогла бетону
Власти Астрахани не смогли снести строящийся ЖК в Кировском районе
Арбитражный суд Астраханской области отказался останавливать строительство жилого комплекса по ул. Грузинской, 61 по иску мэрии облцентра, но при этом ввел запрет на регистрацию сделок с земельным участком. Причиной спора стало то, что администрация посчитала возводимый объект самовольной постройкой, поэтому подала в суд на владельца земли — ИП Елену Бочарову. Суд установил, что строительство ведет не сама предприниматель, а арендатор участка ООО «СЗ „РЭС — Набережная“». Компания, как выяснил «Ъ», зарегистрирована на госпожу Бочарову и является частью ООО «СЗ „РегионЭлитСтрой“». Предприниматель комментировать ситуацию не стала.
Чиновники потребовали запретить госпоже Бочаровой продолжать возведение здания на участке по ул. Грузинской, 61
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Арбитражный суд Астраханской области 10 марта запретил Росреестру совершать регистрационные действия с участком на ул. Грузинской, 61 в Кировском районе облцентра. Поводом такого решения стал иск мэрии Астрахани к индивидуальному предпринимателю Елене Бочаровой. Представители администрации утверждали, что ИП возводит по данному адресу самовольную постройку.
В суде чиновники требовали запретить госпоже Бочаровой продолжать возведение здания на участке по ул. Грузинской, 61 (находится на перекрестке с Красной Набережной, 223), а также снести недострой и взыскивать по 25 тыс. руб. неустойки за каждый день неисполнения постановления. В ходе спора выяснилось, что строительство ведет не сама владелец ИП Елена Бочарова, а арендатор этого земельного участка ООО «СЗ „РЭС — Набережная“». Соответствующий договор с предпринимателем компания подписала 2 декабря 2024 года. Поэтому суд счел требования администрации несостоятельными, но тем не менее запретил сделки с этим участком, указано в определении суда. Но в акте не упоминается о том, что ИП собиралась продавать участок.
По данным Rusprofile, ООО «СЗ „РЭС — Набережная“» зарегистрирована в Астрахани в январе 2023 года. Директором и учредителем фирмы является Елена Бочарова. Также ей принадлежат еще девять ООО, в одном из которых — ООО «СЗ „РЭС — Александрова“» — учредителем является ее супруг Денис Бочаров, а она числится директором. Эти десять фирм входят в состав ООО «СЗ „РегионЭлитСтрой“» (RES Development), которая зарегистрирована в областном центре в 2018 году. С 2020 года СЗ владеет Наталия Карташова. Гендиректором РЭС с 2021 года является Евгений Толстых. 2023 год застройщик завершил с выручкой в 578 млн руб. и прибылью в 60 млн руб.
На официальном сайте RES Development указано, что СЗ находится на рынке уже 10 лет, за указанное время ввело в эксплуатацию 33 тыс. кв. м жилплощади и продало более 500 квартир. Среди уже готовых проектов числится ЖК Panorama на ул. Васильковой, 7 в Советском районе Астрахани. В процессе строительства находятся еще семь комплексов и один жилой квартал Okland по ул. Краснодарской.
Что касается участка по ул. Грузинской, 61 / Красной набережной, 223, сейчас там идет строительство 25-этажного ЖК RED. На сайте недвижимости «Циан» сказано, комплекс комфорт-класса планируют сдать в третьем квартале 2027 года. В описании проекта девелопер отмечает, что в ЖК обустроят круглосуточный спортзал, детскую игровую комнату, зону ресепшн, закрытый двор-парк и коммерческую галерею. Кадастровая стоимость земельного участка составляет около 14,5 млн руб., указано на сайте Роскадастра.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает, что шансы чиновников на победу в суде зависят от двух факторов: доказанности оснований признавать постройку самовольной и доказанности допустимости ее сноса. «Если в итоге суд признает строящийся на участке объект самовольной постройкой, то этот факт может повлиять на оплату работ по возведению строения в зависимости от условий договора между ИП Бочаровой и РЭС»,— объяснил юрист. Спор с мэрией Астрахани ответчик Елена Бочарова комментировать отказалась.