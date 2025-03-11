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Андрей Макеев стал главным врачом Черноярской районной больницы

В Черноярскую районную больницу Астраханской области назначен новый главный врач. Им стал Андрей Макеев, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Накануне глава Минздрава Астраханской области Александр Буркин представил господина Макеева главе и председателю Совета Черноярского муниципального округа Александру Мешкову и Дмитрию Заплавнову. До назначения Андрей Макеев работал заведующим Деминской врачебной амбулаторией в Новоаннинской центральной районной больнице Волгоградской области, а также руководил терапевтическим отделением поликлиники.

Никита Маркелов