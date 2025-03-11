Астраханская область хочет закрывать дефицит картошки фри в Беларуси

Астраханский завод по производству картофеля фри «Билд» планирует поставлять свою продукцию в одну из торговых сетей Минска. Компания уже ведет переговоры с Беларусью, сообщили в пресс-службе министерства внешних связей Астраханской области.

Ранее «Ъ» сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко был возмущен 10-процентным ростом цен на этот овощ в первые два месяца 2025 года. Он потребовал производить картофель в достаточном количестве.

Астраханское ООО «Билд» ежедневно выпускает 20 тонн продукции, сырье для которой закупается у местных фермеров. Картофель фри поставляется не только по России, но и экспортируется в Казахстан и Узбекистан при поддержке Корпорации развития Астраханской области. Первая партия массой 40 тонн уже отправлена в город Алма-Аты (Казахстан). В ближайшее время планируется расширить поставки в города Актобе (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан).

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Сергей Еськов отметил, что завод наладил выпуск замороженного картофеля фри благодаря соглашению, заключенному на ПМЭФ-2024. Сейчас производство работает в три смены. На предприятии трудятся 120 человек. Руководство компании планирует расширить производственные мощности при поддержке министерства сельского хозяйства, чтобы вдвое увеличить объемы выпускаемой продукции.

По данным Rusprofile, ООО «Билд» зарегистрировано в Астрахани в ноябре 2009 года. Гендиректором компании с 2019 года является Вячеслав Филатов. 2023 год предприятие завершило с 48-процентным ростом выручки (208 млн руб.) и прибылью в 5,1 млн руб.

Нина Шевченко