На укрепление МТБ технического училища в Балашове выделят 17 млн рублей

В Саратовскую облдуму направили ряд поправок в бюджет в части развития образования. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

Так, 17 млн руб. хотят выделить на укрепление материально-технической базы (МТБ) ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства». По словам господина Бусаргина, в конце минувшего месяца он посетил данное учреждение и обсудил с педагогами создание полигона для обучения по специальности «беспилотные системы». Также в техникуме, как подчеркнул губернатор, требуется ремонт в ряде помещений.

Роман Бусаргин напомнил, что ранее из бюджета области на строительство пристройки к школе № 20 в Энгельсе направили 148 млн руб. Теперь же, как добавил глава региона, предлагается дополнительно выделить 30 млн руб. на ремонтные работы в действующем корпусе.

Павел Фролов