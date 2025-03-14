В Пензе наказали сотрудников филиала телекоммуникационной компании за взятку

Суд признал виновными двух бывших сотрудников Пензенского филиала телекоммуникационной компании по уголовным делам о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, в мае позапрошлого года финансовый директор организации по строительству линий связи попросил директора сервисного центра Пензенского филиала телекоммуникационной компании создать для его фирмы благоприятные условия работы. Речь идет о выделении новых объектов и ускоренном подписании документов при приемке объектов завершенного строительства.

Директор сервисного центра рассказал об указанной просьбе техническому директору компании. Тот предложил получать от представителя организации взятки в размере 6% от суммы оплаты за выполненные работы, а директору центра — быть посредником. Последний ответил согласием.

В ноябре того же года финансовый директор организации передал техническому директору регионального филиала компании 50 тыс. руб. через посредника. Месяц спустя он передал еще 100 тыс. руб. Половину этой суммы получил посредник.

11 января минувшего года посредник получил 210 тыс. руб. После этого его задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области. Далее были арестованы деньги, автомобиль и земельный участок фигурантов на 6 млн руб.

Бывшего технического директора регионального филиала телекоммуникационной компании суд оштрафовал на 2,8 млн руб., посредника — на 1,2 млн руб. Также с каждого из них в федеральный бюджет взыскали 100 тыс. руб. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов