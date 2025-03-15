Волгоградский губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на регион

В ночь на 15 марта Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По словам господина Бочарова, вражеские БПЛА ударили по южной части Волгограда, а также по Котовскому, Городищенскому и Калачевскому районам. ПВО Минобороны РФ перехватили и нейтрализовали большую часть летательных аппаратов.

Губернатор подчеркнул: падение обломков БПЛА привело к локальному возгоранию камыша в Красноармейском районе, специалисты быстро ликвидировали огонь. К счастью, никто не пострадал, объекты не повреждены.

Павел Фролов