Гидрометцентр подтвердил загрязнение воздуха в Саратове

В феврале 2025 года в Саратове зафиксировали повышенное загрязнение воздуха, сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Наибольшее превышение нормы — в 1,6 раза — было зафиксировано 19 февраля на улице Ломоносова из-за высокой концентрации диоксида азота. В воздухе также обнаружили повышенное содержание оксида углерода, хлорида водорода, аммиака и формальдегида, но критических превышений не зафиксировали.

В феврале в Саратове выпало 42,5 мм осадков. Специалисты ведут наблюдения на шести стационарных постах города три раза в сутки шесть дней в неделю. Погодные условия в основном способствовали рассеиванию вредных веществ.

Жители нескольких районов Саратова жаловались на едкий запах, из-за чего губернатор Роман Бусаргин сообщил о работе лабораторий, анализирующих пробы воздуха. Превышений концентрации вредных веществ 20 и 21 февраля не зафиксировано. Ни одно промышленное предприятие города не взяло на себя вину за запах. Гидрометцентр тогда подтвердил отсутствие вредных веществ в воздухе, а министерство здравоохранения региона отметило, что жалоб на ухудшение здоровья не поступало.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке жалоб. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.

Никита Маркелов