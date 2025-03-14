Пензенца отправили в колонию за кражу в храме

В Пензенской области суд признал виновным мужчину по уголовному делу о краже в храме (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант получил 1 год и 9 месяцев колонии строгого режима. Речь идет о ранее судимом 31-летнем жителе р. п. Тамала.

Как выяснилось, в мае минувшего года после празднования Пасхи фигурант проник в местный храм. Оттуда он украл иконы, серебряные и золотые украшения, а также деньги из ящиков для пожертвований.

Павел Фролов