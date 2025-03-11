Прокурором Духовницкого района стал Егор Маслов

В Духовницком районе Саратовской области прокуратуру возглавил Егор Маслов. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Егор Маслов начал работать в органах прокуратуры Саратовской области в сентябре 2018 года. Он занимал должности помощника прокурора Фрунзенского района Саратова, прокурора отдела по надзору за соблюдением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры региона.

С марта позапрошлого года Егор Маслов замещал должность заместителя Пугачевского межрайонного прокурора. Приказ о назначении на должность прокурора Духовницкого района генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал 10 марта.

Павел Фролов