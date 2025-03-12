Артем Чеботарев назвал ситуацию с водоснабжением в Саратове катастрофической

Ситуация с качеством воды и состоянием коммуникаций из года в год не меняется в лучшую сторону. На это обратил внимание на заседании в облдуме депутат Артем Чеботарев (СРПзП), который выступил с докладом в рамках отведенных на фракцию трех минут.

По его мнению, ситуация, сложившаяся в сфере водоснабжения, просто катастрофическая. «Это то, что видят все наши граждане. Только вчера несколько тысяч человек в разных районах города снова остались без воды. Сообщения о масштабных отключениях публикуются то в «ТПлюс», то в «Водоканале» каждые два дня»,— рассказал господин Чеботарев.

«8 Марта запомнился жителям облцентра не только праздником, но и прорывом тепломагистрали на 3-й Дачной около дома 116 д. На проспекте 50 лет Октября из-за порыва теплотрассы припаркованная машина оказалась под асфальтом, а все соседние улицы отключены от коммуникаций. При этом работы в этом районе велись ещё несколько лет назад»,— подчеркнул спикер.

В партию обращаются жители Ленинского, Заводского и других районов, которые жалуются на отсутствие ливневок, на некачественный ремонт дорог и сетей, добавил парламентарий.

«Последний случай, о котором мне рассказали, произошёл около дома на улице Некрасова, 65 б. Неделю бил фонтан, приехали, забили чопик и уехали, а трубы гнили. И у людей неделю были проблемы с электричеством, СПГС помогать отказались, и жители сами выкопали этот кабель. Я могу привести много других свежих примеров»,— добавил депутат.

В январе этого года «Водоканал» отчитался СМИ, что число аварийных ситуаций по сравнению с декабрем сократилось в два раза. По словам депутата, этого сокращения не ощущается. Артем Чеботарев добавил, что готовит запросы, чтобы выяснить статистику и географию аварий.

Татьяна Смирнова