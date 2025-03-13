В саратовском Парке Победы хотят установить два туалета за 6,2 млн рублей

Администрация Волжского района Саратова приступила к поискам подрядчика, которому предстоит изготовить и установить два туалетных модуля в Парке Победы на Соколовой горе. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

На указанные цели из бюджета Саратова выделят 6,2 млн руб. Туалетные модули включают в себя две стандартные кабинки, одну кабинку для граждан с ограниченной подвижностью и для матери с ребенком, а также техническое помещение.

Подрядчик должен выполнить работы в течение 20 дней после заключения контракта. Прием заявок в рамках объявленного аукциона осуществляется до 20 марта. Итоги торгов станут известны на следующий день.

Павел Фролов