Главой саратовского управления по вопросам миграции стала Татьяна Пимбурская

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области возглавила подполковник полиции Татьяна Пимбурская. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Татьяна Пимбурская в свое время окончила Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. В 2004 году она приступила к работе в органах внутренних дел Саратовской области.

В период с 2008 по 2016 годы Татьяна Пимбурская работала на различных должностях в УФМС России по Саратовской области. Далее она стала руководителем отдела информационного обеспечения и оказания государственных услуг в электронном виде УВМ ГУ МВД России по Саратовской области.

Павел Фролов