В Астрахани нашли подрядчика, который отремонтирует ОКН на Арбате за 6 миллионов

Управление по капитальному строительству Астрахани определило победителя аукциона, который займется сохранением объекта культурного наследия в историческом центре. Название фирмы пока не разглашается, так как контракт еще не заключен.

Согласно данным портала «ЕИС Закупки», ремонтно-строительные работы будут проводиться на объекте по ул. Ахматовской, 6 / Кирова,15. По этому адресу располагается дом Сергеева, построенный в середине 19 века, сейчас в нем располагаются магазины одежды и ювелирных украшений, а также заведения общепита. Начальная максимальная цена конкурса составляла 5,8 млн руб. Участник предложил ту же сумму за контракт.

До начала выполнения работ подрядчику необходимо получить разрешение от службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области. Согласно контракту, ремонт начнется со дня его подписания. Завершение планируется на 29 декабря текущего года.

Нина Шевченко