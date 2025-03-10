Троих жителей волгоградской Михайловки осудят за групповое нападение на АЗС

В Волгоградской области суд рассмотрит уголовное дело о групповом нападении на мужчину на автозаправочной станции в Михайловке (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении троих местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснило следствие, днем 21 декабря минувшего года на АЗС в Михайловке произошел конфликт между водителями из-за очередности заправки. Один из фигурантов схватил потерпевшего со спины, после чего женщина ударила его палкой сзади. Мужчина упал на землю, а фигуранты избили его руками, ногами и деревянной палкой.

Потерпевшего доставили в лечебное учреждение. Там у него выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы и кровоподтеки.

Михайловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов