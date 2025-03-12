Посчитали – прослезились

В 2024 году в Саратовском регионе выявлено 1367 бюджетно-финансовых нарушений на более чем 2 млрд руб., следует из отчета Контрольно-счетной палаты региона. Неэффективно были потрачены 253,4 млн руб. Нарушения при муниципальных и госзакупках составили 500 млн руб., возбуждено 100 административных, два уголовных дела. В бюджет удалось вернуть лишь 13 млн руб. Депутаты областного парламента сошлись во мнении, согласно которому аудиторам следует внимательнее следить за тратой бюджетных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше всего найденных КСП нарушений связаны с и исполнением формированием бюджета

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Больше всего найденных КСП нарушений связаны с и исполнением формированием бюджета

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Контрольно-счетная палата (КСП) Саратовской области отчиталась о результатах работы за 2024 год. С докладом перед депутатами регионального парламента выступил руководитель ведомства Дмитрий Лаврушин. По словам чиновника, в прошлом году КСП провела 90 проверок, предметом изучения стали в том числе 143 объекта.

«Проверки проводились в 12 органах государственной власти области и их подведомственных учреждениях, в органах местного самоуправления и учреждениях 16 муниципальных районов, а также 25 сельских поселениях»,— отметил господин Лаврушин. Аудиторы изучали траты бюджетных денег по нацпроектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Культура», «Образование», «Здравоохранение», а также госпрограммам Саратовской области.

В прошлом году аудиторами Счетной палаты выявлены 1367 финансово-бюджетных нарушений на сумму более 2,05 млрд руб., что на 406,4 млн больше, чем было в 2023 году. Неэффективное использование бюджетных средств составило 253,4 млн руб., нецелевое — 11,3 млн руб.

По словам господина Лаврушина, больше всего нарушений связано с формированием и исполнением бюджета. По этой группе в 2024 году выявлено 448 эпизодов почти 1,7 млрд руб. Это 52,1% от общего количества. В основном они касаются установленного порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного и муниципального задания, неправильно рассчитывается годовой объем субсидий на финансовое обеспечение исполнения задач, предоставляются субсидии, отличные от предусмотренных соглашениями. Наибольшее количество соответствующих нарушений было выявлено на местном уровне в Перелюбском, Краснопартизанском, Федоровском, Романовском муниципальных районах. Чаще всего нарушали в образовательных учреждениях.

Нецелевое использование бюджетных средств по преимуществу касалось нарушений при приемке и оплате работ. Факты аудиторы выявили в Балашовском, Красноармейском, Воскресенском, Перелюбском, Пугачевском и других районах, а также в Управлении капитального строительства правительства Саратовской области.

Типичные нарушения, связанные с формированием исполнения бюджетов — нарушение порядка формирования финансового обеспечения выполнения государственных муниципальных заданий, нарушение порядка определения объема и условий предоставления субсидий государственным муниципальным учреждениям, нарушение условий использования межбюджетных трансфертов, принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих доведенные бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, принятие оплаты невыполненных или частично выполненных работ и услуг.

В 2024 году было установлено 47 нарушений в части ведения бухгалтерской отчетности на сумму более 200 млн руб. Зафиксировано 354 нарушения на 504,5 млн руб. при проведении государственных и муниципальных закупок (это 24,6% от общего количества нарушений).

«Значительное влияние на количество нарушений оказывает недостаточный уровень квалификации специалистов по закупкам, текучесть кадров, частое изменение законодательства в сфере закупок, сжатые сроки подготовки конкурсной документации, влияющие на ее качество»,— подчеркнул господин Лаврушин.

«Типичные нарушения наблюдаются при несоблюдении обязательных требований централизации закупок, нарушения при приемке и оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, неприменение мер ответственности к подрядчикам за нарушение условий контракта»,— сообщил председатель Счетной Палаты.

По итогам проверок в адрес руководителей государственной власти области, органов местного правления, государственных муниципальных учреждений было направлено 4 предписания и 67 представлений для принятия мер по их устранению. Было устранено финансовых нарушений на сумму 37,7 млн руб., из них возвращено в бюджет 13 млн руб. В 2024 году было возбуждено 2 уголовных дела. По материалам проверок Счетной палаты в 2024 году инициировано порядка ста производств по делам об административных нарушениях, к административной ответственности было привлечено 29 должностных лиц, сумма наложенных штрафов составила 587,5 тыс. руб.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) спросил, почему наиболее резонансные дела нашего региона, такие как реконструкция Театра оперы и балета и трамвайных путей, выпадают из поля зрения КСП. Дмитрий Лаврушин пояснил, что Палата работает по плану, эффективность использования бюджетных средств оценивается по завершении работы над объектом.

Евгений Ковалев («Единая Россия») поинтересовался, как председатель оценивает эффективность деятельности возглавляемой им организации. На это Лаврушин ответил, что критерии эффективности работы Счетной Палаты пока не разработаны, но нужно стремиться к снижению нарушений в бюджетной сфере.

Светлана Медведева («Единая Россия») спросила, как повысить эффективность при госзакупках. Господин Лаврушин объяснил, что специалистов нужно готовить на современном уровне, без спешки разрабатывать конкурсную документацию, правильно обосновывать максимальную цену контракта, требовать от подрядчиков соблюдать условия контракта.

Ольга Лубкова (КПРФ) указала, что 13 млн руб., которые возвращены в бюджет, — мизерная сумма по отношению к выявленным нарушениям. «Может, стоит увеличить суммы штрафов, для чего внести изменения в Административный Кодекс?»— уточнила парламентарий.

Господин Лаврушин объяснил, что действующие штрафы не отражают действительности и варьируются в зависимости от обстоятельств, конечное решение принимает суд. А суды могут выписать наименьший штраф или же ограничиться предупреждением. В льготный период можно и вовсе заплатить 50% от штрафа.

Отвечая на вопрос Дмитрия Пьяных (ЛДПР), Лаврушкин подтвердил, что ошибки в составлении проектно-сметной документации в Саратовской области носят системный характер. По завершении обсуждения доклада депутаты порекомендовали председателю Счетной Палаты усилить работу, чтобы она велась не только на бумаге. Большинством голосов отчет был принят, пятеро депутатов высказались против, один воздержался.

Татьяна Смирнова