В Энгельсе в 2025 году появится молодежный парк

На ул. Телеграфная в Энгельсе Саратовской области появится молодежный парк. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Энгельсского района Максим Леонов.

По словам господина Леонова, он встретился с подрядчиком, который займется ремонтом Дома молодежи на ул. Телеграфная. На эти цели, включая оснащение объекта, выделено 22 млн руб. в рамках программы «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети».

Максим Леонов назвал разноплановой деятельность подростково-молодежного клуба, в связи с чем помещение должно быть многофункциональным и комфортабельным. Глава Энгельсского района подчеркнул: в здании специалисты отремонтируют напольное покрытие, утеплят фасад и чердак, на прилегающей территории установят уличное освещение и обустроят новые дорожки.

Господин Леонов отметил: территория молодежного парка будет включать в себя небольшую концертную площадку и малые архитектурные формы. Начало работ запланировано на первые числа апреля, завершатся они к концу июня этого года.

Павел Фролов